رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:38 م
محمد الشرقاوي
محمد الشرقاوي
طباعة
الفنان محمد الشرقاوي واحد من أصحاب الابتسامة المميزة والملامح المميزة أيضًا سواء على الشاشة أو خشبة المسرح، لكنه كان من أصحاب الحظ السيئ، فقد اعتزل الفن مبكرًا كما توفى في سن صغيرة، ولم يحالفه الحظ في تحقيق الشهرة الكافية خلال عمله الفني، لكنه من الوجوه المميزة لدى أجيال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

الفنان محمد الشرقاوي، اسمه الحقيقي محمد إسماعيل رشوان، من مواليد قرية منشية رضوان بمحافظة الشرقية في العام 1954، وقد ظهرت موهبته الفنية أثناء طفولته؛ كان يمثل ويجمع الأطفال ليشاهدوه، ثم انتقلت أسرته من محافظة الشرقية إلى حي شبرا في القاهرة ولاحظ الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة موهبته وساعده في تنميتها.

كانت بدايته الفنية الحقيقية في مسرحية راقصة قطاع عام، والتي أنتجت عام 1985، بطولة يحيى الفخراني وسماح أنور، وكانت المسرحية من إخراج جلال الشرقاوي، والذي اختار الفنان محمد الشرقاوي اسمه الفني عرفانًا بجميله عليه، وجاء دوره في تلك المسرحية بعدما قدم شخصية "زقلط" في مسلسل العرائس الشهير لجيل الثمانينيات والتسعينيات "بوجي وطمطم".

وكان الفنان الراحل من أكثر الفنانين محبة للمخرج جلال الشرقاوي لما له من دور مساند في بداية مشواره الفني، والذي لم تساعده الظروف ليستمر كثيرًا، فرغم تقديمه أكثر من 25 فيلمًا سينمائيًا ناجحًا إلا أنه قرر اعتزال الفن حتى وفاته، وذلك بسبب موقف أنكره الزعيم عادل إمام وأكده مقربون للفنان الراحل، فقد قدم مع عادل إمام فيلم الأفوكاتو وحقق دوره في الفيلم نجاحًا طيبًا، ليقرر عادل إمام الاستعانة به في فيلم أخر، لكن الشرقاوي قرر عدم استكمال الفيلم نتيجة توبيخ عادل إمام له خلال أول مشاهد التصوير ما جعله يترك موقع العمل وينصرف بغير رجعة، مقررًا الابتعاد عن الفن، وتوفي الفنان محمد الشرقاوي نتيجة إصابته بسكتة قلبية عن عمر يناهز 42 عامًا.

موضوعات متعلقة

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

صندوق تحيا مصر يطلق حملة جمع التبرعات لتوفير لقاح كورونا

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قناة الحياة الزرقاء 2021

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

ماري منيب.. سورية عملت راقصة في بداية مشوارها وأصيبت بالخرس على المسرح

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية