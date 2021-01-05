خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي عبر رابط وزارة التضامن
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:17 م
ينشر «الدستور» خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي عبر رابط وزارة التضامن، من أجل مساعدة أصحاب المعاشات، الذين بلغوا سن التقاعد في القطاع الحكومي والخاص، في ظل اقتراب موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات خلال الفترة المقبلة.
2- اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام على الرقم التأمينى.
3- تسجيل البيانات الأساسية: الرقم القومي – الاسم الأول للأم.
4- ضع علامة صح في المربع أنك لست برنامج روبوت.
5- اضغط على إرسال الطلب.
يأتي ذلك بعدما تم الانتهاء من تشكيل لجان خاصة لتنظيم عملية صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة بطريقة سهلة دون أي معوقات، من أجل محاولة أصحاب المعاشات، والذي يبلغ عددهم حوالي 2.5 مليون مواطن.
ليس هذا فحسب، بل سيتم أيضًا صرف العلاوات للمتقاعدين في الفترة من 1 يوليو 2005 إلى 1 يوليو 2015، وذلك بتكلفة 7.5 مليار جنيه في العام.
خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي1- الدخول على الموقع الالكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من هنــــــــــــا.
2- اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام على الرقم التأمينى.
3- تسجيل البيانات الأساسية: الرقم القومي – الاسم الأول للأم.
4- ضع علامة صح في المربع أنك لست برنامج روبوت.
5- اضغط على إرسال الطلب.
يأتي ذلك بعدما تم الانتهاء من تشكيل لجان خاصة لتنظيم عملية صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة بطريقة سهلة دون أي معوقات، من أجل محاولة أصحاب المعاشات، والذي يبلغ عددهم حوالي 2.5 مليون مواطن.
ليس هذا فحسب، بل سيتم أيضًا صرف العلاوات للمتقاعدين في الفترة من 1 يوليو 2005 إلى 1 يوليو 2015، وذلك بتكلفة 7.5 مليار جنيه في العام.
رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي 2021
وقامت وزارة التضامن الاجتماعي تفعيل رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي 2021، من خلال موقع الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يذكر أنه يتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات على 4 دفعات متساوية بنظام ربع سنوية، والتي بدأت في يوليو 2020، على أن تنتهي مع معاش شهر أبريل 2021.
وكانت الدفعة الأولى في شهر يوليو 2020، ثم تلاها الدفعة الثانية في أكتوبر 2020، على أن تكون الدفعة الثالثة في شهر يناير الجاري، ومن ثم البدء في الدفعة الرابعة في أبريل 2021.
ولمعرفة استحقاق المستفيدين للعلاوات من عدمه سيتم عمل استبيان إلكتروني من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات nosi.gov.eg
ويجب الاستعلام عن أي استفسارات قبل الذهاب إلى مكاتب التأمينات من خلال الاستعلام الإلكتروني تسهيلًا على المواطنين وكذلك لتشجيع المواطنين على الدفع اإليكتروني.
يذكر أنه يتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات على 4 دفعات متساوية بنظام ربع سنوية، والتي بدأت في يوليو 2020، على أن تنتهي مع معاش شهر أبريل 2021.
وكانت الدفعة الأولى في شهر يوليو 2020، ثم تلاها الدفعة الثانية في أكتوبر 2020، على أن تكون الدفعة الثالثة في شهر يناير الجاري، ومن ثم البدء في الدفعة الرابعة في أبريل 2021.
ولمعرفة استحقاق المستفيدين للعلاوات من عدمه سيتم عمل استبيان إلكتروني من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات nosi.gov.eg
ويجب الاستعلام عن أي استفسارات قبل الذهاب إلى مكاتب التأمينات من خلال الاستعلام الإلكتروني تسهيلًا على المواطنين وكذلك لتشجيع المواطنين على الدفع اإليكتروني.