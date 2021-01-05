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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

حقيقة إصابة عبلة الكحلاوى بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:47 م
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
أميرة العناني
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في الساعات الأولى من صباح اليوم، نشر عدد من الصفحات الدينية على موقع التواصل الاجتماعي خبر تعرض الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية لوعكة صحية، وطالبت محبيها بالدعاء لها، ونشر عدد من الدعاة أدعية متمنين الشفاء لها، فيما نشر البعض خبر إصابتها بفيروس كورونا بعد تعرضها لالتهاب رئوي حاد مما استدعى نقلها للمستشفى. 

حقيقة إصابة عبلة الكحلاوي بفيروس كورونا

وقالت الدكتورة مروة ياسين، ابنة الداعية عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بورسعيد، إن الحالة الصحية لوالدتها مستقرة الآن، بعد تعرضها لوعكة، وتم نقلها إلى المستشفى.
وطالبت جميع محبي الدكتورة عبلة الكحلاوي بالدعاء لها بأن يمن عليها بالشفاء، وتتحسن حالتها الصحية.
ونشر الشيخ أحمد المالكي، من علماء الأزهر الشريف، إصابة الدكتورة عبلة الكحلاوي، بفيروس كورونا.
وطالب «المالكي» عبر صفحته بـ«فيسبوك» بالدعاء لها، قائلًا: "الرجاء من الجميع الدعاء لأمنا الدكتورة عبلة الكحلاوي؛ فقد أصيبت بوباء كورونا منذ أيام، واليوم هي في الرعاية".

وتابع: «أسأل الله أن ينزل عليها الشفاء العاجل، وأن يمتع أهلها وكل محبيها ببقائها، وألا يرينا فيها مكروهًا، وأن يجعل مرضها كفارة لسيئاتها ورفعة في درجاتها».

من ناحيته، قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة أمناء صناع الخير، إن الدكتور عبلة الكحلاوي، تعاني من تدهور الحالة الصحية.

وطالب زمزم من متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالدعاء لها بخالص الشفاء.

الدكتورة عبلة الكحلاوي من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي.

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التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته. انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر. في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.

أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي، جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة لمجمع الباقيات الصالحات في المقطم.

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