ابنة الداعية عبلة الكحلاوي تكشف الحالة الصحية لوالدتها

قالت الدكتورة مروة ياسمين، ابنة الداعية عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بورسعيد، إن الحالة الصحية لوالدتها مستقرة الآن، بعد تعرضها لوعكة، وتم نقلها إلى المستشفى.وطالبت جميع محبيها بالدعاء لها بأن يمن عليها بالشفاء، وتتحسن حالتها الصحية، وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي، قد تعرضت لوعكة صحية، وتم نقلها إلى المستشفى.