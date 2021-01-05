ولي عهد البحرين: نتطلع لعودة اللحمة الخليجية انطلاقًا من «قمة العلا»

أعرب ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عن تطلعه بأن تكون مخرجات قمة العُلا التي عُقدت اليوم بالمملكة العربية السعودية، انطلاقة لعودة اللحمة الخليجية، مشددًا على ضرورة الحرص بأن تكون الأولوية لتحقيق أمن واستقرار وازدهار دول الخليج لصالح مواطني دول المجلس.ودعا الأمير سلمان بن حمد، إلى ضرورة العمل على تعزيز الحوار الخليجي، مع حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة واستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية وتقوية مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التضامن والتكاتف.جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، حيث ترأس ولي العهد البحريني وفد بلاده نيابة عن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وانطلقت منذ قليل، أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ41، في مدينة العُلا التاريخية بالمملكة العربية السعودية، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي.ووقع قادة دول الخليج على اتفاق "العُلا"، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر.وشارك في القمة الخليجية لهذا العام، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.