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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مجلس الأمة الكويتي: نرحب بالخطوات الأولى للمصالحة الخليجية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:35 م
مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
نيفين أشرف
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أشاد رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، بمرور الخطوات الأولى للمصالحة الخلیجیة، عقب توقيع قادة دول الخليج على "اتفاق العُلا" خلال أعمال القمة الخليجية الـ41 بالمملكة العربية السعودية.

وقال الغانم، في تصریح صحفي في مجلس الأمة الیوم الثلاثاء، إن الخطوات الأولى للمصالحة الخلیجیة تجسدت بوصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة إلى المملكة العربیة السعودیة لحضور اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وأضاف أن "الجھود التي بذلت من قبل أمیر الكيوت خلال الأسابیع الماضیة من أجل تقریب وجھات النظر وتحقیق الفرحة التي یشعر بھا كل مواطن خلیجي الیوم خلال متابعته لأحداث القمة الخلیجیة بلا شك تستحق الإشادة".

واعتبر الغانم، أن جهود الشيخ نواف الأحمد، تأتي استكمالًا لدور الأمیر الراحل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي عمل خلال سنوات منذ بدء الأزمة على محاولة رأب الصدع وتقریب وجھات النظر.

وثمن الغانم، تجاوب وتعاون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع محاولات ومبادرات أمير الكويت التي انتھت الیوم بما وصفه بـ"عناق حار" في القمة الخلیجیة المنعقدة بالمملكة العربیة السعودیة.

وانطلقت منذ قليل، أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ41، في مدينة العُلا التاريخية بالمملكة العربية السعودية، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ووقع قادة دول الخليج على اتفاق "العُلا"، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر.

وشارك في القمة الخليجية لهذا العام، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

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