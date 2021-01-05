رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبرز القنوات والترددات الجديدة 2021 على النايل سات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:09 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي قائمة بأبرز القنوات و الترددات الجديد 2021 على النايل سات والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل عقب تغيرها مؤخرا للظهور بشكل وصورة أفضل يليق بمشاهديها في العام الجديد.

قائمة بأبرز القنوات و الترددات الجديد 2021 على النايل سات

لجأت بعض القنوات الفضائية إلى الترددات الجديدة 2021 منذ  الساعات الأولى من العام الجديد 2021 لعل أبرزها مجموعة قنوات dmc  حيث تم تغيير ترددها 11449 معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 استقطاب افقي h ، ومجموعة قنوات سي بي سي والتي أصبح ترددها 11775 معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 استقطاب عمودي v وقناة الحياة والتي تغير ترددها إلى 12206 معدل الترميز 27500 استقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ 5/6 .

ترددات قنوات التليفزيون المصري

غيرت قنوات التليفزيون المصري ترددها في الساعات الأولى من يوم 1 يناير الجاري أبرزها قناة الفضائية المصرية والتي تم تغيرها عبر النايل سات إلى 12053 استقطاب رأسي v معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 فيما تم تغير تردد القناة الأولى المصرية عبر النايل سات إلى 12054 معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 واستقطاب عمودي v  فيما تم تغير تردد قناة نايل دراما إلى 11843 معامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 استقطاب أفقي.

معلومات عن تردد القنوات

يبحث الكثير من المواطنين عن قائمة بأبرز القنوات و الترددات الجديد 2021 على النايل سات منذ انقطاع إشارات البث حيث يعد تردد القناة هو المسؤول عن استقبال اشارة القناة من خلال القمر الصناعي الخاص به حيث يتم تقسيم الترددات إلى أرقام ومعدل ترميز و معامل تصحيح الخطأ لضبط القناة ليتمكن القمر الصناعي من إلتقاط إشارتها ويمكن تغير ترددها بسهولة وفقا للتغيرات التي تطرأ على الأرقام الضابطة.

اقرأ أيضاً



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة رانيا يوسف بكورونا

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

رابط موقع مبادرة إحلال السيارات وكيفية التسجيل فيه

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

باحثون ماليزيون يستخدمون مخلفات الأناناس فى صناعة طائرات مٌسيّرة

5 نصائح للحفاظ على مشاركة طفلك فى العملية التعليمية

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

أميمة عبد العزيز: إنتاجى ليس كلاسيكيا وأرفض أن أحل محل الكاميرا

مها عبدالكريم تتألق بـ«حالة حوار» بين الكتل والفراغ فى معرضها بجاليري ضي

«هاملت الجرافيك المصرى» أول إصدار يوثق سيرة الفنان «نحميا سعد»

«نجلاء خليل.. شاعرة الروح».. كتاب لمحمود زكريا عن دار الفكر العربي