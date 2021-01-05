أبرز القنوات والترددات الجديدة 2021 على النايل سات





قائمة بأبرز القنوات و الترددات الجديد 2021 على النايل سات

لجأت بعض القنوات الفضائية إلى الترددات الجديدة 2021 منذ الساعات الأولى من العام الجديد 2021 لعل أبرزها مجموعة قنوات dmc حيث تم تغيير ترددها 11449 معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 استقطاب افقي h ، ومجموعة قنوات سي بي سي والتي أصبح ترددها 11775 معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 استقطاب عمودي v وقناة الحياة والتي تغير ترددها إلى 12206 معدل الترميز 27500 استقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ 5/6 .





ترددات قنوات التليفزيون المصري

غيرت قنوات التليفزيون المصري ترددها في الساعات الأولى من يوم 1 يناير الجاري أبرزها قناة الفضائية المصرية والتي تم تغيرها عبر النايل سات إلى 12053 استقطاب رأسي v معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 فيما تم تغير تردد القناة الأولى المصرية عبر النايل سات إلى 12054 معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 واستقطاب عمودي v فيما تم تغير تردد قناة نايل دراما إلى 11843 معامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 استقطاب أفقي.





معلومات عن تردد القنوات

يبحث الكثير من المواطنين عن قائمة بأبرز القنوات و الترددات الجديد 2021 على النايل سات منذ انقطاع إشارات البث حيث يعد تردد القناة هو المسؤول عن استقبال اشارة القناة من خلال القمر الصناعي الخاص به حيث يتم تقسيم الترددات إلى أرقام ومعدل ترميز و معامل تصحيح الخطأ لضبط القناة ليتمكن القمر الصناعي من إلتقاط إشارتها ويمكن تغير ترددها بسهولة وفقا للتغيرات التي تطرأ على الأرقام الضابطة.





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