أمن الجيزة يكثف جهوده لحل لغز «جثة المسن»

يكثف ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، جهودهم؛ لكشف ملابسات العثور على جثة مسن داخل مسكنه، بعد مرور عدة أيام على وفاته.تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن، لا توجد به إصابات ظاهرية، وتبين من خلال مناظرة الجثة أنه فارق الحياة منذ عدة أيام.واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف ملابسات الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.