القبض على امرأة تنتمي لتنظيم إرهابي بتونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن أن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بولاية مدنين، ألقت القبض على امرأة، صادر في حقها حكم قضائي لانتمائها إلى تنظيم إرهابي.وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن أحكامًا بالسجن صادرة في حق الموقوفة، وبمراجعة النيابة العامة، أذنت بالتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.