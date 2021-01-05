المدعي بالحق المدني يطلب مليون جنيه تعويضا في محاكمة 8 ضباط شرطة

تواصل الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.وقدم المدعى بالحق المدني توكيلا رسميا عن موكليه أشرف محمد نبيل، ومصطفي مصطفى عواد، الذين سبق لهما الادعاء في المحاكمة الأولى، مدعيا على متهمي وزارة الداخلية بمبلغ مليون جنيه.وقدم أسطوانة مدمجة مصورة لأحداث الاعتداء على قسم حدائق القبة يومي 28 و29 يناير جمعها من شبكة المعلومات، وطلب عرضها على الخصوم، والمحكمة أمرته بالاحتفاظ بها لحين عرضها على الخصوم.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وطارق محمود، محمد وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و3 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة، بقتل المتظاهرين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.