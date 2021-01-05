حي شرق مدينة نصر يوقف أعمال بناء مخالف ويغلق 3 كافيهات

وجه رئيس حي شرق مدينة نصر بإيقاف أعمال مباني مخالفة 9 بلوك 45 شارع انور المفتي وتم وقف أعمال صبة خرسانية وطرد العمال طبقا للقانون ١١٩ لسنه ٢٠٢٠ وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةوشن حي شرق مدينة نصر حملة مكبرة بقيادة العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر علي شارع انور المفتي المنطقة الأولي.وأسفرت الحملة عن إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة ورفع جميع الإشغالات أمام الكافيهات ومصادرة شيش من كافيه شوشه وتم غلقه وتشميعه بالعنوان ٢٨ شارع انور المفتى م١ وذلك لإدارته بدون ترخيص، وتم غلق وتشميع كافيه طبله بالعنوان ١٤ شارع عماد الدين كامل ويفتح على شارع انور المفتى م١ وذلك لإدارته بدون ترخيص، وغلق وتشميع كافيه ريفنوس بالعنوان ١٨شارع انور المفتى م١ وذلك لإدارته بدون ترخيص.