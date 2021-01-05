تقرير: الهيمنة الإيرانية ضمن أسباب معاناة العراقيين

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الهيمنة الإيرانية والفساد والوباء أدت إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة في العراق منذ عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.وسلط التقرير على معاناة معظم الشعب من انهيار القطاع الاقتصادي وتعثر الرواتب، ما يهدد باندلاع احتجاجات كبيرة كما حدث في السابق وسط انعدام الحلول.وفي أحد أسواق للبيع بالجملة، بالقرب من حي مدينة الصدر في بغداد، تراجع الناس عن شراء الدقيق وبات مكدسا في أحد المطاعم، في منظر لم يشهده الناس من قبل.