وزير الداخلية يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القيادات، والضباط، والعاملين المدنيين، والأمناء، والمساعدين، والمندوبين، ومعاوني الأمن، والجنود، والخفراء، والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.وجاء في البرقية: «إننا إذ نشارك أشقاءنا احتفالهم السنوي بعيد الميلاد المجيد، نؤكد لهم اعتزازنا بكل ما يجمع أبناء الأمة من محبة ومودة تميز المصريين، وتؤكد على إصرارهم على وحدتهم وتماسكهم في مواجهة الشدائد، وكل عام وأنتم بخير».