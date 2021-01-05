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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

آخر التطورات الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بكورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:04 م
يسرا
يسرا
محمد قدري
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مرت الفنانة يسرا مرحلة الخطر بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل ما يقرب من 10 ايام ورموزها بحالة صحية صعبة منتصف الأسبوع الماضي بعد تمكن الفيروس القاتل منها و تعرضها لضيق في التنفس.

حالة الفنانة يسرا الصحية بعد إصابتها بكورونا

وبدأت يسرا التماثل للشفاء بعد صعوبات التنفس، حيث عادت للتنفس الطبيعي دون الاعتماد على الأكسجين أو أي عوامل مساعدة مع الاستمرار في الاعتماد على البروتوكول العلاجي المقرر من وزارة الصحة، كما تتلقى اتصالا يوميا من أحد الأطباء لمتابعة حالتها الصحية خاصة بعد قدرته على الكلام مؤخرا بعد وجود صعوبة في صوتها على مدار الأيام الماضية.

وتحرص مجموعة من صديقاتها على الاطمئنان عليها يوميا ومنهم النجمة إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي.

آخر أعمال الفنانة يسرا

يذكر أن يسرا كانت قد بدأت مؤخرا تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد "حرب أهلية" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، بعد أن تسلمت ثلثي حلقات العمل الذي يؤلفه أحمد عادل، ويخرجه سامح عبدالعزيز وجاري ترشيح الأبطال، كما بدأت بعض مشاهد فيلمها الجديد "ليلة العيد" مع عدد كبير من النجوم.

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