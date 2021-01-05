آخر التطورات الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بكورونا
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:04 م
محمد قدريطباعة
مرت الفنانة يسرا مرحلة الخطر بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل ما يقرب من 10 ايام ورموزها بحالة صحية صعبة منتصف الأسبوع الماضي بعد تمكن الفيروس القاتل منها و تعرضها لضيق في التنفس.
وتحرص مجموعة من صديقاتها على الاطمئنان عليها يوميا ومنهم النجمة إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي.
حالة الفنانة يسرا الصحية بعد إصابتها بكوروناوبدأت يسرا التماثل للشفاء بعد صعوبات التنفس، حيث عادت للتنفس الطبيعي دون الاعتماد على الأكسجين أو أي عوامل مساعدة مع الاستمرار في الاعتماد على البروتوكول العلاجي المقرر من وزارة الصحة، كما تتلقى اتصالا يوميا من أحد الأطباء لمتابعة حالتها الصحية خاصة بعد قدرته على الكلام مؤخرا بعد وجود صعوبة في صوتها على مدار الأيام الماضية.
وتحرص مجموعة من صديقاتها على الاطمئنان عليها يوميا ومنهم النجمة إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي.