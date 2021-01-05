رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مخرج «الآنسة فرح» يعلق على مشهد «ده هاني»: دليل على أهمية السياق

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:25 م
المخرج وائل فرج
المخرج وائل فرج
حسين الجندي
طباعة
علق المخرج وائل فرج، على المشهد المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة من مسلسل "هذا المساء" والذي يجمع كل من الفنانة أروى جودة والفنان إياد نصار والفنان محمد سليمان وهو المشهد الذي حمل اسم "هاني"، عن طريق الكوميكس الذي تداوله الكثيرون.

وقال المخرج وائل فرج عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بغض النظر عن إني كان ليا الشرف إني أكون أحد صناع مسلسل «هذا المساء» وبغض النظر عن إن ترند مشهد هاني ضحكني جدًا جدًا".

وأضاف: "بس اللي حصل ده دليل على أهمية السياق وإن مشهد مهم لما يجتزئ من سياقه الدرامي يصبح مشهد هزلي في حين إنه في سياقه محدش شافه غير مشهد محرك في الدراما.. وده دليل على عظمة الدراما وعظمة المسلسل".

يذكر أن المخرج وائل فرج يعرض له حاليا مسلسل الأنشطة فرح والذي تقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف والفنانة اسماء ابو اليزيد وتامر فرج وأحمد مجدي وأخرون ويعرض عبر أحد المنصات الاليكترونية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

وزيرة الصحة تستعرض جهود مواجهة كورونا وآليات العزل المنزلى للمصابين

الصور

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

image description

«مياه أسيوط» تفتتح مركز خدمة العملاء السابع على مستوى المحافظة

image description

تنفيذ مجمع خدمات مركزية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

سيد عنبة: سيرة الظاهر بيبرس أعظم وأضخم منجزات بيرم التونسي

في الذكرى 60 لرحيله.. علاقة «بيرم التونسي» وثورة 23 يوليو

اللوحة الأخيرة للفنانة دينا محمود قبل رحيلها

محمود عبد الشكور: ممدوح عبد العليم كان جزءا من ذاكرتي وبهجتي