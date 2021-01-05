مخرج «الآنسة فرح» يعلق على مشهد «ده هاني»: دليل على أهمية السياق

علق المخرج وائل فرج، على المشهد المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة من مسلسل "هذا المساء" والذي يجمع كل من الفنانة أروى جودة والفنان إياد نصار والفنان محمد سليمان وهو المشهد الذي حمل اسم "هاني"، عن طريق الكوميكس الذي تداوله الكثيرون.وقال المخرج وائل فرج عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بغض النظر عن إني كان ليا الشرف إني أكون أحد صناع مسلسل «هذا المساء» وبغض النظر عن إن ترند مشهد هاني ضحكني جدًا جدًا".وأضاف: "بس اللي حصل ده دليل على أهمية السياق وإن مشهد مهم لما يجتزئ من سياقه الدرامي يصبح مشهد هزلي في حين إنه في سياقه محدش شافه غير مشهد محرك في الدراما.. وده دليل على عظمة الدراما وعظمة المسلسل".يذكر أن المخرج وائل فرج يعرض له حاليا مسلسل الأنشطة فرح والذي تقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف والفنانة اسماء ابو اليزيد وتامر فرج وأحمد مجدي وأخرون ويعرض عبر أحد المنصات الاليكترونية.