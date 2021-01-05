الدولار يهبط واليوان يدعم العملات عالية المخاطر

هبط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء بعدما رفعت الصين سعر الصرف الرسمي لليوان لأعلى مستوى في 30 شهرا مما دعم الطلب على عملات أخرى.وحدد بنك الصين المركزي نقطة المنتصف الرسمية لليوان عند 6.4760 مقابل الدولار قبل فتح السوق.وفي تعاملات السوق الخارجية، ارتفع اليوان إلى 6.4419 لأول مرة منذ يونيو 2018 وكان قد بدأ الأسبوع عند 6.4944.وقال راي اتريل استراتيجي الصرف الأجنبي في ناشونال أستراليا بنك في سيدني "إذا ارتفعت العملة الصينية فإنها تقدم قدرا من الدعم للعملات الآسيوية بصفة عامة واعتقد أنه السبب وراء عكس الدولارالأمريكي جزئيا المكاسب التي شهدناها اثناء جلسة وول ستريت".وقال "هذا تحرك كبير بأي معيار تاريخي، أعتقد أنه لا يمكن تجاهل ذلك".ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 89.731 وكان قد تراجع إلى 89.415 يوم الاثنين لأول مرة منذ أبريل 2018 ولكنه أغلق مرتفعا 0.1 بالمئة بعد هبوط الأسهم الأمريكية.وقفز الدولار الأسترالي، وهو مقياس للإقبال على المخاطرة يميل للاقتداء باليوان، 0.7 بالمئة إلى 77.18 سنت أمريكي خلال التعاملات في لندن مقتربا من أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 77.43 سنتالذي لامسه في آخر أيام 2020.ونزل الدولار 0.3 بالمئة إلى 102.86 ين وكان قد هبط إلى 102.715 ين يوم الاثنين لأول مرة منذ مارس.وصعد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.22765 دولار بعدما بلغ 1.231 دولار يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2018.وكسب الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3573 دولار.