شرطة الأحداث تضبط 3 يروجون الحشيش والأقراص المخدرة

شنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث برئاسة اللواء حسن البدوي، مساعد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة تستهدف ضبط حائزي المواد المخدرة ومخالفي القانون.أسفرت الحملات عن ضبط شخص يتاجر في المواد المخدرة وتوزيعها على الشباب والنشء، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش سلاح أبيض مطواة)، وهاتف محمول لتسهيل تواصله مع عملائه، وتم ضبطه في كمين أعُد لضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي، وانتظار أحد عملائه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.كما تم ضبط عامل بصيدلية، يبيع الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للشباب والنشء والترويج لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وضبط وبحوزته (4 عبوات لعلاج الفيروسات، ممنوع تداولها خارج المستشفيات، 140 قرص أدوية مهربة من الخارج وممنوع تداولها، هاتف محمول) لتسهيل اتصاله بعملائه.وضبط حاصل على دبلوم، يبيع الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للشباب والنشء والترويج لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبحوزته (90 عبوة أدوية، ممنوع تداولها خارج المستشفيات، هاتف محمول لتسهيل اتصاله بعملائه)، في الجيزة.بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.