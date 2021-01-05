رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قنوات بانوراما 2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:50 م
جريدة الدستور
هبه محمد
طباعة
تردد قنوات بانوراما 2021 ، تستمر عمليات البحث على محركات " جوجل " من قبل المواطنين لأن مجموعة قنوات بانوراما تعد من أفضل القنوات الفضائية التي أثبتت كفائتها على ساحة القنوات الفضائية، ويقدم لكم " الدستور " كافة التفاصيل الجديدة عن تردد قنوات بانوراما 2021.

تردد قناة بانوراما دراما 2021

تعرض قناة بانوراما دراما 2021 باقة من أفضل وأجمل المسلسلات العربية بكافة أنواعها، كما تتميز بعرض المسلسلات الحصرية التي تعرض لأول مرة على شاشة القناة.

1 - تردد قناة بانوراما دراما 2021 على القمر الصناعي نايل سات: 12341 h.

2 - معدل الترميز: 27500.

3 - الاستقطاب أفقي.

تردد قناة بانوراما فيلم 2021 panorama film

تعتبر قناة بانوراما فيلم 2021 panorama film، من أشهر القنوات التي تعرض عدد كبير من الأفلام السينمائية القديمة والجديدة بكافة الأنواع الكوميدي والرومانسي والأكشن وغيرها.

1 - التردد الجديد لقناة بانوراما فيلم 2021 panorama film على القمر الصناعي نايل سات: 11219.

2 - معدل الترميز: 27500.

3 - الاستقطاب أفقي.

تردد قناة بانوراما فود 2021 panorama food

تعتبر قناة بانوراما فود 2021 panorama food من أفضل القنوات التي تهتم بالمطبخ، وتتابع السيدات المصريات قناة بانوراما فود لأنها تقدم محتوى رائع وخاص بتقديم برامج الطبخ والأكلات المختلفة.

1 - تردد قناة بانوراما فود 2021 panorama food على القمر الصناعي نايل سات: 12341 h.

2 - معدل الترميز: 27500.

3 - الاستقطاب عمودي.

تردد قناة بانوراما اليوم الجديد 2021 panorama AL youm

تختلف قناة بانوراما اليوم الجديد 2021 panorama AL youm باقي القنوات، حيث تعرض قناة بانوراما اليوم الجديد حلقات المسلسلات كامله على مدار اليوم، مما جعلها من أفضل القنوات للعديد من المشاهدين.

تردد قناة بانوراما اليوم الجديد 2021 panorama AL youm على القمر الصناعي نايل سات: 12341 h.

2 - معدل الترميز: 27500.

3 - الاستقطاب أفقي.

قد يهمك أيضا:

تردد بانوراما فود 2021




الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط موقع مبادرة إحلال السيارات وكيفية التسجيل فيه

طاقة نظيفة.. كل ما تريد معرفته عن تحويل السيارات للعمل بالغاز

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5-1-2021

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

الصور

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

image description

«مياه أسيوط» تفتتح مركز خدمة العملاء السابع على مستوى المحافظة

image description

تنفيذ مجمع خدمات مركزية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

سيد عنبة: سيرة الظاهر بيبرس أعظم وأضخم منجزات بيرم التونسي

في الذكرى 60 لرحيله.. علاقة «بيرم التونسي» وثورة 23 يوليو

اللوحة الأخيرة للفنانة دينا محمود قبل رحيلها

محمود عبد الشكور: ممدوح عبد العليم كان جزءا من ذاكرتي وبهجتي