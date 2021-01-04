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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تردد بانوراما فود 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:09 م
بانوراما فود
بانوراما فود
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث خلال هذه الفترة حول تردد بانوراما فود 2021 الجديد، من جانب السيدات التي تعتبر الجمهور الأكبر للقناة، بعد تغيير الترددات على النايل سات، تعتبر القناة من القنوات التي عليها بحث كبير نظرًا للأطعمة الشهية التي تقدمها لربات البيوت، والتعريف بفنون الطبخ الحديثة، ولتعليم كافة أنواع الأكلات والأطباق الشهيرة في مختلف البلدان العربية والأجنبية.

تردد بانوراما فود 2021  

ويمكن للسيدات وجمهور المنصات الإلكترونية الدخول على القمر الصناعي نايل سات ومعرفة التردد الذي جاء كالتالي: 1243، معامل تصحيح الخطأ: 6/5، معدل الترميز: 27500.

برامج قناة بانوراما فود

تقدم قناة بانوراما فود باقة من أشهر برامج الطبخ والتي تتضمن برنامج البلدي وتقديمه يوميًا، ويقدم البرنامج عددًا من المأكولات المصرية الشعبية الشهيرة، كما تعرض برنامج "عروض المطعم"  ويقدم العديد من وصفات أكلات المطاعم الشهيرة، وبعض المشروبات الساخنة والباردة في مصر والعالم العربي بالطريقة الحديثة لمحبى المشروبات.

كما يعرض على القناة أيضا على مدار اليوم، برنامج "سنة أولى طبخ"، ويقدم هذا البرنامج بعض الوجبات الخفيفة اللذيذة التي يستطيع السيدات فعلها دون إرهاق حتى وإن لم يجدن الطبخ ولا يعرفن فنونه، كما تقدم الحلويات وطرق صنع الآيس كريم في المنزل بطريقة سهلة ومبسطة.

ومن بين البرامج التي تعرضها القناة أيضا، برنامج" سالي للسفر" هو برنامج غذائي صحي متخصص في العديد من أنظمة التخسيس وزيادة الوزن بطريقة صحية ونافعة، كما تعرض القناة برنامج "العزومة" والذي يعد من أكبر البرامج وأشهرها في مصر حيث يتابعه الكثير من الجمهور من مختلف الأعمار. 
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