رصد 5113 مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5113 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات «1789 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 266 مخالفة السير بدون تراخيص، 34 مخالفة شروط التراخيص، 17 مخالفة موقف عشوائي».تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.