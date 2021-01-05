سيدات وأطفال وذوى الهمم.. فئات شملتهم برامج «التضامن»

"أطفال بلا مأوى"

"تكافل وكرامة"

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

خطوة جديدة اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق تطبيق "أطفال مفقودة" بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لتسهيل العثور على الأطفال المفقودين، والموجودين بدور الرعاية أو الذين يتم نشر صورهم سواء على التطبيق أو على مواقع التواصل الاجتماعي.تبذل الوزارة جهدا كبيرا في دعم السيدات والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وفي تصريح لـ نيفين القباج وزارة التضامن أكدت على أهمية توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" يصل إلى 3.8 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وبرنامج اطفال بلا مأوى تعامل مع 20 الف طفل، بخلاف تلبية احتياجات ذوي الهمم من خلال كارت الخدمات المتكاملة.قال حسني يوسف، رئيس اللجنة التنفيذية ومدير البرنامج، أن "أطفال بلا مأوى"، حقق نتائج جيدة بمرحلته الأولى التي انتهت في ديسمبر 2019، فقد تم التعامل مع 24 ألف طفلا، ضمن البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى.وأوضح "يوسف"، في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أن البرنامج وفر حياة كريمة للأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع سواء كانوا من أطفال الشوارع أو الكبار ممن لا مأوى لهم سواء بدمجهم في الأسر أو المجتمع من خلال المؤسسات المؤهلة لهم.وأضاف أنه رغم أزمة فيروس كورونا لم تتوقف الوحدات المتنقلة الخاصة بالبرنامج عن العمل المنوط بها التي بدأت في مارس 2020، واستمرت في عملها في الشارع من خلال 17 فريقًا موزعة على 17 وحدة متنقلة، وما زاد عليه هو التدريب والتوعية بالإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب اتباعها عند التعامل خلال هذه الفترة، بارتداء القفازات والكمامات الطبية والتعقيم المستمر.يعمل البرنامج في 10 محافظات هم الأعلى كثافة بناء على نتيجة مسح 2014 وهي القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – المنوفية – الشرقية – السويس – بني سويف – المنيا – اسيوط.منذ عام تقريبًا توفي زوج "سحر كمال" وترك لها 3 أبناء قررت أن تعيش من أجل تربيتهم وتعليمهم، وكانت من ضمن الأسر المستفيدة من دعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، فكان له الفضل في تعليم أبناءها، فالكبرى في الصف الأول الإعدادي والاثنان الآخران في الصفوف الابتدائية.تقول سحر: "بعلمهم عشان مستقبلهم ويكونوا أحسن مني ويلاقوا الوظيفة اللي تنفعهم لما يخلصوا تعليمهم وأنا معاهم للنهاية".منح القانون 10 لسنة 2018 عدة امتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة، للتيسير عليهم في حصولهم على حقوقهم، وضمان دمجهم في المجتمع بشكل كامل دون تمييز لهم، كحقوقهم في المسكن المؤهل لاحتياجاتهم، وحقهم في ممارسة حقوقهم السياسية والجمع بين أكثر من معاش والحصول على السيارات المجهزة لهم.منذ عام تقريبًا علم محمد حسن، الشاب الثلاثيني، أنه يمكنه الحصول على سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة بمبالغ تناسب ظروفهم "قالوا ينص ومنها أو بتتعفي من الجمارك"، فاتجه بالفعل للانتهاء من الأوراق المطلوبة وإجراء الكشف الطبي اللازم من أجل التأكد من احقيته للحصول عليها، إلى أن نجح بالفعل في استيفاء الشروط في انتظار استلامها.تقدم للتعيين ضمن وظائف الـ5% الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة الحكومية، وجاءت النتيجة بقبوله في وظيفة للأعمال الكتابية في جهة حكومية وما توفره من امتيازات كالتأمين الصحي وفقًا لوظيفته كموظف حكومي.وقال:"كمان استلمت كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة ومنه بقدر اتعالج من التأمين الصحي وبيوفرلي علاج لمرضي لأنه تكلفته عالية جدًا وكنت يواجه صعوبة في فلوس علاجي، لحد ما استلمت الكارت".في نوفمبر الماضي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ضمن برنامج "فرصة"، لمساعدتهم فى خلق أنشطة تحقق لهم دخلًا ثابتًا يساهم في رفع مستوى معيشتهم،وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري.