العراق: على أمريكا وإيران احترام سيادة أراضينا

دعا العراق، اليوم الثلاثاء، إيران والولايات المتحدة الأمريكية لاحترام سيادة الأراضي العراقية، وفق لقناة "العربية" الإخبارية.وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قال إن هناك حاجة لعقد سياسي جديد يمكن العراقيين من بناء دولة بسيادة كاملة.وأضاف صالح، وفق ما أورده تلفزيون الإخبارية العراقية، أن أمام العراق تحديات جسيمة واستحقاقات مهمة، أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة بعيدا عن التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم، والشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت.