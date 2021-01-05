وصول وفود الإمارات والبحرين وعمان للمشاركة في القمة الخليجية

وصلت منذ قليل، وفود كل من الإمارات والبحرين وعمان لمدينة العُلا السعودية، للمشاركة في أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ41، تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي.ويشارك في القمة الخليجية لهذا العام، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد.وترأس أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وفد بلاده المشارك في أعمال القمة، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها أمير قطر، أعمال القمة الخليجية في ضيافة المملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية الأزمة الخليجية الناشبة في 5 يونيو 2017، بين الدوحة ودول الرباعي العربي السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين.وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء، في مختلف المجالات السیاسیة، والدفاعیة، والأمنیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة، والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.