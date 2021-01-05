العراق: عبوة تستهدف رتلًا لدعم التحالف الدولى على طريق سامراء

أفاد مصدر أمني عراقي، بتعرض رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي للاستهداف بعبوة ناسفة على طريق سامراء بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.وقال المصدر، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق سامراء دون إصابات، وإنما أحدثت أضرارًا فقط".