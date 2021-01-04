مقتل قيادي بفصيل موالٍ لتركيا في انفجارعبوة ناسفة بحلب السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل قيادي ضمن الجبهة الشامية المنخرطة ضمن فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا، اليوم الإثنين، متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة صوران بريف حلب الشمالي.وانفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للجيش الوطني الموالية لأنقرة، وذلك في بلدة صوران بريف حلب الشمالي، مما أدى لإصابة قيادي ضمن الجبهة الشامية بجراح.وفى السياق، انفجرت عبوة ناسفة في مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، شمالي مدينة حلب، مما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.