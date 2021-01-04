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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 4 كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالقطامية

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:03 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بمنطقة القطامية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف علي ملابسات الواقعة، كما كلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الأماكن محل ارتكاب جرائم المتهمين.

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من صيدلانية ومقيمة دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بأنها حال سيرها بمنطقة إسكان الشباب بدائرة القسم فوجئت بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص، وقيام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية ولاذوا بالفرار.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 4 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وسيارة مستأجرة، ودراجة نارية.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، باستخدام المركبات المضبوطة، وتم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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