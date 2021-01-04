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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الباكستانية تُغلق على ارتفاع بنسبة 0.57%

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:38 م
الأسهم الباكستانية
الأسهم الباكستانية
وكالات
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أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى، أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.57% أي ما يعادل 251 نقطة، وأقفل عند مستوى 44686 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 335.131.019 سهمًا، تم تداولها على أسهم 371 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 148 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 205 شركات، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.

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