الأسهم الباكستانية تُغلق على ارتفاع بنسبة 0.57%

الأسهم الباكستانية تُغلق على ارتفاع بنسبة 0.57%
الإثنين 04/يناير/2021 - 02:38 م
وكالاتطباعة
أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى، أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.57% أي ما يعادل 251 نقطة، وأقفل عند مستوى 44686 نقطة.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة 335.131.019 سهمًا، تم تداولها على أسهم 371 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 148 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 205 شركات، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة 335.131.019 سهمًا، تم تداولها على أسهم 371 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 148 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 205 شركات، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.