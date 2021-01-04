التزام المواطنين بالكمامات بمرور الدقهلية.. وحملات على السائقين (فيديو)

كثفت إدارة مرور الدقهلية بقيادة العميد ممدوح الحصى مدير إدارة مرور الدقهلية، والعقيد إسلام رمزي وكيل إدارة المرور، والعقيد دكتور حاتم طه وكيل إدارة المرور، والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور من الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال التواجد داخل الإدارة للحد من انتشار فيروس كورونا.ونظمت الإدارة تواجد المواطنين مع الحفاظ على مسافة الأمان الاجتماعي بترك فاصل ٢ متر بين المترددين إضافة إلى التشديد على ارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم.وكانت إدارة المرور قد كثفت من حملات التفتيش على مواقف السيارات العامة وسيارات الأجرة والسرفيس بمختلف مدن ومراكز المحافظة.وقامت بتوعية المواطنين الركاب والسائقين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة حتى لا يتعرضون للعقوبة الفورية التي قررها مجلس الوزراء وإحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الممتنعين عن دفع الغرامة الفورية.