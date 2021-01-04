اوبك تبحث مستويات الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار النفط

اوبك تبحث مستويات الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار النفط
الإثنين 04/يناير/2021 - 01:22 م
وكالاتطباعة
يبدأ وزراء النفط والطاقة في دول مجموعة (أوبك+) اليوم الاثنين، اجتماعهم الوزاري ال13 الافتراضي لبحث السياسة النفطية ومستويات الانتاج والاسعار التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ تفشي وباء (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وسجل سعر برميل برنت بحر الشمال القياسي 52.98 دولار أي بزيادة 1.18 دولار على ما سجله الأسبوع الماضي حيث يبدو ان توفر لقاحات (كورونا) أنعش الآمال بالتعافي الاقتصادي وزيادة استهلاك النفط وبالتالي إعطاء دفعة قوية للسوق.
ووفقا لمصادر (اوبك) فان المزاج الجيد السائد في الأسواق المالية الآسيوية يعد سببا وراء هذا التطور الايجابي في السوق.
وأشارت المصادر في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي الى انه كما كان الحال في معظم فترات العام الماضي ستتحرك أسعار النفط في العام الجديد وفقا لتطور الوضع الوبائي ويرافق ذلك أمل في اقتصاد أكثر قوة بشكل ملحوظ وعليه تقترب أسعار النفط حاليا من أعلى مستوياتها منذ موجة (كورونا) الأولى في ربيع 2020.
وطبقا لمصادر (اوبك) فان التقدم في مكافحة الوباء لايزال غير مؤكد الامر الذي دفع منتجي النفط في تحالف (أوبك +) الى المضي بحذر وبشكل تدريجي في رفع مستويات الإنتاج اعتبارا من بداية العام الجديد.
يذكر ان تحالف (أوبك +) زاد الإنتاج اليومي من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل في الثالث من شهر ديسمبر الماضي بينما يعكف على السير على هذا المنوال اعتبارا من فبراير.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعرب عن أمله أن يصل إجمالي زيادة انتاج النفط لدول (أوبك+) إلى مليوني برميل يوميا بحلول شهر أبريل المقبل ما لم تقع ظروف "قاهرة".
وسجل سعر برميل برنت بحر الشمال القياسي 52.98 دولار أي بزيادة 1.18 دولار على ما سجله الأسبوع الماضي حيث يبدو ان توفر لقاحات (كورونا) أنعش الآمال بالتعافي الاقتصادي وزيادة استهلاك النفط وبالتالي إعطاء دفعة قوية للسوق.
ووفقا لمصادر (اوبك) فان المزاج الجيد السائد في الأسواق المالية الآسيوية يعد سببا وراء هذا التطور الايجابي في السوق.
وأشارت المصادر في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي الى انه كما كان الحال في معظم فترات العام الماضي ستتحرك أسعار النفط في العام الجديد وفقا لتطور الوضع الوبائي ويرافق ذلك أمل في اقتصاد أكثر قوة بشكل ملحوظ وعليه تقترب أسعار النفط حاليا من أعلى مستوياتها منذ موجة (كورونا) الأولى في ربيع 2020.
وطبقا لمصادر (اوبك) فان التقدم في مكافحة الوباء لايزال غير مؤكد الامر الذي دفع منتجي النفط في تحالف (أوبك +) الى المضي بحذر وبشكل تدريجي في رفع مستويات الإنتاج اعتبارا من بداية العام الجديد.
يذكر ان تحالف (أوبك +) زاد الإنتاج اليومي من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل في الثالث من شهر ديسمبر الماضي بينما يعكف على السير على هذا المنوال اعتبارا من فبراير.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعرب عن أمله أن يصل إجمالي زيادة انتاج النفط لدول (أوبك+) إلى مليوني برميل يوميا بحلول شهر أبريل المقبل ما لم تقع ظروف "قاهرة".