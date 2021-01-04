رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اوبك تبحث مستويات الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار النفط

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:22 م
اوبك
اوبك
وكالات
طباعة
يبدأ وزراء النفط والطاقة في دول مجموعة (أوبك+) اليوم الاثنين، اجتماعهم الوزاري ال13 الافتراضي لبحث السياسة النفطية ومستويات الانتاج والاسعار التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ تفشي وباء (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وسجل سعر برميل برنت بحر الشمال القياسي 52.98 دولار أي بزيادة 1.18 دولار على ما سجله الأسبوع الماضي حيث يبدو ان توفر لقاحات (كورونا) أنعش الآمال بالتعافي الاقتصادي وزيادة استهلاك النفط وبالتالي إعطاء دفعة قوية للسوق.

ووفقا لمصادر (اوبك) فان المزاج الجيد السائد في الأسواق المالية الآسيوية يعد سببا وراء هذا التطور الايجابي في السوق.

وأشارت المصادر في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي الى انه كما كان الحال في معظم فترات العام الماضي ستتحرك أسعار النفط في العام الجديد وفقا لتطور الوضع الوبائي ويرافق ذلك أمل في اقتصاد أكثر قوة بشكل ملحوظ وعليه تقترب أسعار النفط حاليا من أعلى مستوياتها منذ موجة (كورونا) الأولى في ربيع 2020.

وطبقا لمصادر (اوبك) فان التقدم في مكافحة الوباء لايزال غير مؤكد الامر الذي دفع منتجي النفط في تحالف (أوبك +) الى المضي بحذر وبشكل تدريجي في رفع مستويات الإنتاج اعتبارا من بداية العام الجديد.

يذكر ان تحالف (أوبك +) زاد الإنتاج اليومي من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل في الثالث من شهر ديسمبر الماضي بينما يعكف على السير على هذا المنوال اعتبارا من فبراير.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعرب عن أمله أن يصل إجمالي زيادة انتاج النفط لدول (أوبك+) إلى مليوني برميل يوميا بحلول شهر أبريل المقبل ما لم تقع ظروف "قاهرة".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الوزراء» ينفي إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 4-1-2021

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

الصور

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بقرى أبوتيج

image description

26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

image description

«أطفال أسيوط» تدخل 2021 بدون قوائم انتظار

image description

ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل تهريبه في دمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

الإفتاء: تغريم مخالفي إجراءات مواجهة كورونا أمر جائز شرعًا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

هونج كونج ترجئ إعادة فتح المدارس لمواجهة كورونا

كرواتيا تتعرض لثاني أقوى زلزال خلال أسبوع

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال