اوبك تبحث مستويات الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار النفط

يبدأ وزراء النفط والطاقة في دول مجموعة (أوبك+) اليوم الاثنين، اجتماعهم الوزاري ال13 الافتراضي لبحث السياسة النفطية ومستويات الانتاج والاسعار التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ تفشي وباء (كورونا المستجد - كوفيد 19).وسجل سعر برميل برنت بحر الشمال القياسي 52.98 دولار أي بزيادة 1.18 دولار على ما سجله الأسبوع الماضي حيث يبدو ان توفر لقاحات (كورونا) أنعش الآمال بالتعافي الاقتصادي وزيادة استهلاك النفط وبالتالي إعطاء دفعة قوية للسوق.ووفقا لمصادر (اوبك) فان المزاج الجيد السائد في الأسواق المالية الآسيوية يعد سببا وراء هذا التطور الايجابي في السوق.وأشارت المصادر في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي الى انه كما كان الحال في معظم فترات العام الماضي ستتحرك أسعار النفط في العام الجديد وفقا لتطور الوضع الوبائي ويرافق ذلك أمل في اقتصاد أكثر قوة بشكل ملحوظ وعليه تقترب أسعار النفط حاليا من أعلى مستوياتها منذ موجة (كورونا) الأولى في ربيع 2020.وطبقا لمصادر (اوبك) فان التقدم في مكافحة الوباء لايزال غير مؤكد الامر الذي دفع منتجي النفط في تحالف (أوبك +) الى المضي بحذر وبشكل تدريجي في رفع مستويات الإنتاج اعتبارا من بداية العام الجديد.يذكر ان تحالف (أوبك +) زاد الإنتاج اليومي من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل في الثالث من شهر ديسمبر الماضي بينما يعكف على السير على هذا المنوال اعتبارا من فبراير.وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعرب عن أمله أن يصل إجمالي زيادة انتاج النفط لدول (أوبك+) إلى مليوني برميل يوميا بحلول شهر أبريل المقبل ما لم تقع ظروف "قاهرة".