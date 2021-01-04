شرطة البيئة تضبط 446 قضية خلال 24 ساعة

شنت شرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، حملات موسعة استهدفت ضبط كافة مخالفات قانون البيئة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 446 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية.و تم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويجري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.