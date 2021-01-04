شرطة النقل تضبط 4053 مخالفة في المترو

شنت شرطة النقل والمواصلات، بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.وأسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن ضبط 4053 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.