خبراء أوبك يعارضون زيادة إنتاج النفط من فبراير

قالت ثلاثة مصادر في مجموعة أوبك رويترز اليوم الإثنين، إن معظم خبراء المجموعة أبدوا معارضتهم لزيادة إنتاج النفط بواقع نصف مليون برميل يوميا من فبراير في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة يوم الأحد.وكانت قد لامست أسعار النفط أعلى مستوى في عدة أشهر اليوم الاثنين، بفضل توقعات بأن أوبك ومنتجون حلفاء ربما يقيدون الإنتاج عند المستويات الحالية في فبراير إذ تُبقي جائحة فيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب في النصف الأول مرتفعة.وارتفعت الأسعار بما يتماشى مع الأسواق المالية بصفة عامة فيما بلغ خام برنت 53.17 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2020، ولامس خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49.71 دولار وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2020.