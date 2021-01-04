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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الكمامة» تُسقط 20907 أشخاص في قبضة الأمن

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:07 م
مخالفة عدم ارتداء
مخالفة عدم ارتداء الكمامة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 20907 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 247 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 704 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على الصحة العامة.

كما يأتي في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

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