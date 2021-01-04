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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل مواعيد الحفلات والمسرحيات خلال الأيام القادمة

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:59 م
حفلات
حفلات
محمد قدري
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يبحث الكثير من المتابعين عن تفاصيل ومواعيد الحفلات والمسرحيات خلال الأيام القادمة كنوع من أنواع الترفيه المتاح حاليا بالتزامن مع انتشار فيرروس كورونا؛ حيث تم تطبيق إجراءات احترازية قوية مؤخرا لمنع انتشار الفيروس في مصر والعالم.

مواعيد الحفلات والمسرحيات خلال الأيام القادمة

نرصد خلال هذا التقرير تفاصيل ومواعيد الحفلات والمسرحيات خلال الأيام القادمة، قدم النجم محمد حماقي أمس حفلا أمام الأهرامات بدون جمهور على تطبيق تيك توك وحقق مشاهدات كبيرة أمس، ويعد مسرح مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق وجهة للكثير من المتابعين خلال الفترة القادمة، بعد أن بدأ موسمه الترفيهي الغنائي قبل 20 يوما من خلال حفل النجم تامر حسني، وخلال الأيام القادمة تستعد الفنانة نجوى كرم لحفلها الجديد بمشاركة الفنان ماجد المهندس يوم 15 يناير الجاري، وخلال الأيام القادمة يعلن عدد من النجوم عن عروض وحفلات اونلاين مرة أخرى بعد إلغاء الحفلات الجماهيرية.

وقررت إدارة كيرو شو عرض يومين آخرين من مسرحية "هابي نيو يير بالعربي" على مسرح كايرو شور "ماركي" كايرو فيستيفال، يومي 7 و8 يناير الجاري بعد نجاح العرض الأول ليلة رأس السنة، وهي مسرحية كوميدية غنائية استعراضية يشارك فيها نجوم الكوميديا والغناء في مصر، من بطولة بيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور شيماء سيف وكريم عفيفي ومصطفى حجاج وبوسي وعدد كبير من الشباب.

وخلال أيام قليلة يعرض المسرح القومي مسرحية "مورستان" من بطولة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب وهي مأخوذة عن "بير السلم" للكاتب الكبير الراحل سعد الدين وهبة ومن بطولة الفنان أشرف عبد الغفور، وأحمد سلامة ورامى الطومبارى وفتحي سعد و سميحة عبد الهادي وعلي كمال وهشام الشربيني والفننا أيمن إسماعيل، وتنتظر إدارة كايرو شو رد النجم أحمد عز النهائي لإقامة عرضين آخرين من مسرحية "علاء الدين" نهاية الشهر الجاري بعد الاحتفال بعيد ميلاد المسرحية قبل أيام.

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