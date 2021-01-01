المتعافون من كورونا لـ«الدستور»: «نشعر بأعراض غريبة»

أعراض كثيرة يعاني منها المتعافون من فيروس كورونا المستجد، فعلى الرغم من اختلافها إلا أنهم اجتمعوا على عدة أعراض تحدث لهم."الدستور" تحدثت مع المتعافين من كورونا حول أعراض ما بعد التعافي التي تهاجمهم.قالت سامية محمد، سيدة خمسينية تعافت من الكورونا، إنها تشعر بأعراض غريبة رغم تعافيها من فيروس كورونا منذ شهور قليلة، مضيفة أنها تشعر بنهجان مستمر وعدم القدرة على التنفس كما كانت، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل مع طبيبها الذي كان يعالجها من الفيروس، وأكد أن الأعراض التي يشعر بها المتعافون من كورونا مختلفة من كل شخص عن الآخر.وأضافت سامية محمد أن أعراض فيروس كورونا التي شعرت بها في بداية الأمر هي فقدان حاسة السم والتذوق التي جعلتها ترفض الطعام أو استقبال أي شكل.فيما قال محمد مجدي، أحد الشباب الذين تعافوا من كورونا، إن بعد شفائه من الفيروس أصبحت نبضات قلبه سريعة أكثر من المعتاد وهو ما جعله يشعر بقلق شديد فاضطر للقراءة حول أعراض ما بعد التعافي ووجد أن هذه الأعراض يعاني منها شريحة كبيرة من المصابين بكورونا.وأضاف "مجدي" أنه اكتشف إصابته من خلال قلة الأكسجين في الدم الذي جعله غير قادر على التنفس.أما ماجد عيد، رجل خمسيني تعافى من كورونا أصبح يعاني من التهابات جلدية بعد التعافي من فيروس كورونا وما زال يعاني منها حتى الآن، إضافة إلى عدم القدرة على التنفس بشكل مستمر وعدم القدرة على صعود سلم.