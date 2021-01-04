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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

والدهما استغل «الرؤية» لخطفهما.. تسليم طفلتين لوالدتهما في بدر

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمر المحامي العام الأول لنيابات شئون الأسرة بشرق القاهرة، اليوم الأثنين، في الطلب رقم 267 لسنة 2020 المقدم من "هـ. ر"، بضم حضانة نجلتيها "ح" و"آ"، بتسليم الطفلتين لوالدتهما لأنها أولى برعايتهما لصغر أعمارهما، وذلك بعدما خطفهما والدهما عنوة تحت تهديد السلاح الأبيض، بالاشتراك مع شقيقه ومجموعة من البلطجية بعد تنفيذ حكم الرؤية وترك الطفلتين للسيدة "ت.ع" جدتهما من الأب.

وجاء في القرار بأن الأم هي الاحق بحضانة طفلتيها لصغر أعمارهما، طالما توافرت فيها صلاحية الحضانة ولم ينهض في حقها سببا من مسقطات الحضانة عنها، وحتى ينتهى حق الحضانة في سن الخامسة عشر للصغيرتين.

وكانت قد أمرت نيابة الشروق وبدر بسرعة ضبط الأب المتهم بخطف طفلتيه بالاشتراك مع مجموعة من البلطجية ببدر، وكان قد ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من سيدة تتهم زوجها بخطف طفلتيها تحت تهديد السلاح الأبيض، والشروع في قتل والدتها ويجري ضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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