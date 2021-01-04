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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

إجراء 500 ألف فحص غذائي ودوائي في الأردن خلال 2020

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:09 ص
المؤسسة العامة للغذاء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية
وكالات
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قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، الدكتور نزار محمود مهيدات، ان مختبرات المؤسسة أجرت خلال العام الماضي 503073 فحصا مخبريا لـ 47296 عينة مواد وسلع غذائية محلية ومستوردة، نقلا عن وكالة أنباء بترا الأردنية.

وأوضح مهيدات في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان مختبر الرقابة الدوائية عمل على استلام وفحص 9421 عينة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف ان مختبر الغذاء اجتاز 35 اختبارا للمقارنات البينية الدولية للكفاءة المخبرية بنجاح، بينما اجتاز مختبر الرقابة الدوائية 3 اختبارات مماثلة، لغايات ضمان وتأكيد جودة التقارير المخبرية الصادرة عنها، ولضمان نتائج مخبرية ذات دقة عالية يعتمد عليها لاتخاذ القرارات والإجراءات بحيث تكون على مستوى من الثقة بإجراءات التحليل وبما يضمن سلامة وجودة الغذاء ومأمونية وفعالية الدواء والمستلزمات الطبية.

واشار مهيدات إلى أن جهود المؤسسة النوعية مستمرة بما يكفل ديمومة شهادة الاعتماد ومطابقة معايير ومتطلبات المواصفة الدولية ISO IEC 17025:2017 لمجال الاعتماد الذي يغطي 29 فحصا مخبريا لمختبر الغذاء و11 فحصا مخبريا للرقابة الدوائية.

وبين حرص المؤسسة على متابعة ما يستجد من تطورات علمية وعالمية في مجال العمل المخبري والعمل المتواصل على توسيع مجال الاعتماد الوطني والدولي للفحوصات المخبرية وتزويد المختبرات بأجهزة متطورة ذات كفاءة عالية تخضع للمعايرة الدورية من قبل الجهات المعتمدة.

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