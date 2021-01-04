أخبار الطرق اليوم.. الشبورة الضبابية تعيق حركة السير وتتسبب في إغلاق 10 طرق





أخبار الطرق اليوم.. الشبورة الضبابية تعيق حركة السير

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد وتوقع خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية تحجب الرؤية تصل إلى حد الضباب على الطرق السريعة لذلك أعلنت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الإثنين 10 طرق رئيسية سريعة بسبب الشبورة الضبابية التي تعيق حركة سير السيارات تفاديا لوقع الحوادث على الطرق السريعة التي تحصد الكثير من أرواح المواطنين يوميا.





تعرف على الطرق المغلقة بسبب الشبورة الضبابية

أغلقت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق عدة طرق سريعة مثل طريق الكريمات الصحراوي، طريق مصر، طريق أسوان الزراعي، طريق أسيوط الصحراوي، طريق العالمين، الطريق الدائري الإقليمي من بوابات الخطاطبة، طريق الإسكندرية الصحراوي، طريق السويس الصحراوي، طريق بورسعيد الصحراوي، طريق محور 30 يونيو القادم من العين السخنة والإسماعيلية حتى السويس، طريق الإسماعيلية الصحراوي وذلك بسبب الشبورة الضبابية الصباحية التي تحجب الرؤية مما تتسبب في حوادث الطرق.





الطرق التي تم فتحها عقب انقشاع الشبورة المائية

حظيت أخبار الطرق اليوم على أعلى نسب مشاهدة عبر المنصات الإلكتروني حيث تم فتح 6 طرق سريعة عقب انقشاع الشبورة الضبابية التي تحجب الرؤية وهى طريق بورسعيد، وطريق أسيوط، محور 30 يونيو، طريق المحور، طريق الإسكندرية الصحراوي، طريق العلمين الصحراوي حيث تم فتحهم للمواطنين عقب التأكد من عدم احتمالية وقوع حوادث طرق بسبب الشبورة الصباحية.





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