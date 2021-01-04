آخر إحصائيات كورونا في مصر اليوم 2021 وكيفية انتقاله

آخر إحصائيات كورونا في مصر 2021

وفقا لآخر إحصائيات لوزارة الصحة المصرية التي تتجمع لدى المستشفيات والمعامل المركزية التي تجري تحليل الحمض النووي pcr الكاشف لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فقد تم تسجيل 1309 حالة إصابة جديدة و 64 حالة وفاة أمس الأحد بينما تم تسجيل ارتفاع حالات الشفاء من مصابي الفيروس إلى 113898 وخرجوا جميعاً من مستشفيات العزل بمختلف المحافظات عقب ثبات سلبية تحاليل pcr وشفائهم تماما منه وعادوا جميعا إلى حياتهم الطبيعية وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع إصابتهم مرة أخرى.





انخفاض إصابات فيروس كورونا في مصر مقارنة بدول أخرى

ولوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ضمن الموجة الثانية ولكن الوضع في مصر أفضل من دول كثير نظرا لارتفاع متوسط أعمار الشباب مقارنة بدول أوروبا التي ترتفع فيها أعداد كبار السن وهم أكثر الفئات تعرضا للإصابة بالفيروس، كما أن وتيرة زيادة حالات الإصابة أقل بكثير من دول مجاورة، وذلك بفضل جهود احتواء المرض وفرض الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى الفيروس.





كيفية انتقال فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

يحرص المواطنين على متابعة آخر إحصائيات كورونا في مصر التي تصدرها وزارة الصحة والسكان يوميا لمعرفة آخر تطورات الأوضاع حيث يبدأ العدوى من لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم مما يصيب الجهاز التنفسي ويعمل على إضعاف الخلايا المناعية في الجسم مما يضعف الأجهزة الحيوية ويؤدي إلى الوفاة الفوري، وينتقل من شخص مصاب إلى شخص سليم عن طريق الرذاذ خاصة في حالة التواجد في أماكن مغلقة عديمة التهوية.





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