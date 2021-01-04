رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائبة بايدن تتهم ترامب باساءة استخدام السلطة

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:04 ص
جريدة الدستور
منار احمد
طباعة
علقت كاماللا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على مطالب الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعادة فرز الاصوات لصالحه في جورجيا، متهمة إياه باساءة استخدام السلطة.

وقالت «هاريس»، خلال تجمع حاشد في جورجيا: «هل سمعتم جميعًا، عن هذه المحادثة المسجلة؟ كان ذلك، طبعا، صوت اليأس.. لقد كانت تلك، إساءة استخدام صريحة وجسورة للسلطة من قبل رئيس الولايات المتحدة».

في وقت سابق، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تسجيلا لمحادثة بين ترامب وبراد رافنسبرجر.

وبحسب الصحيفة، طالب الرئيس الأمريكي خلال المحادثة، بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات لصالحه. وذكر ترامب، أنه يريد العثور على 11780 صوتًا.

وحسب المحادثة، قام ترامب بمدح رافنسبرجر، وتحدث عن الانتهاكات، ومن ثم انتقده بشدة. وبدت كلمات الرئيس وكأنها تهديد عندما تحدث عن إمكانية الملاحقة الجنائية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الآن.. سعر جرام الذهب اليوم | أسعار الذهب فى مصر الإثنين 4-1-2021

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

الصور

image description

إقبال للتصويت في انتخابات برلمان شباب دمياط

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

الأكثر قراءة

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

معيط لسفير إيطاليا: «الإصلاح الاقتصادي» ساعدنا في احتواء تداعيات كورونا

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 4-1-2021

إسبانيا.. رجل غاضب يحطم 50 سيارة مرسيدس بقيمة 5 ملايين جنيه إسترلينى

تورال مديرا فنيا جديدا لأتلتيك بلباو الإسبانى

دراسة: «الطب الشعبى» يدفع البعض فى الأردن والسعودية لأكل حيوانات مهددة بالانقراض

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال

فى ذكرى رحيله.. عبد الوهاب الأسوانى الكاتب الذى يجيد صوغ المعانى

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام