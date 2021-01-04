نائبة بايدن تتهم ترامب باساءة استخدام السلطة

علقت كاماللا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على مطالب الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعادة فرز الاصوات لصالحه في جورجيا، متهمة إياه باساءة استخدام السلطة.وقالت «هاريس»، خلال تجمع حاشد في جورجيا: «هل سمعتم جميعًا، عن هذه المحادثة المسجلة؟ كان ذلك، طبعا، صوت اليأس.. لقد كانت تلك، إساءة استخدام صريحة وجسورة للسلطة من قبل رئيس الولايات المتحدة».في وقت سابق، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تسجيلا لمحادثة بين ترامب وبراد رافنسبرجر.وبحسب الصحيفة، طالب الرئيس الأمريكي خلال المحادثة، بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات لصالحه. وذكر ترامب، أنه يريد العثور على 11780 صوتًا.وحسب المحادثة، قام ترامب بمدح رافنسبرجر، وتحدث عن الانتهاكات، ومن ثم انتقده بشدة. وبدت كلمات الرئيس وكأنها تهديد عندما تحدث عن إمكانية الملاحقة الجنائية.