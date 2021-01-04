«موديرنا» الأمريكي يدخل سباق لقاحات «كورونا»

عقب نشر نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية له، دخل لقاح موديرنا الأمريكي سباق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ليلحق بزميله أكسفورد أسترازينكا البريطاني، وفايزر - بيونتك الأمريكي.وكشفت نتائج المرحلة الثالثة للقاح موديرنا التي نشرت في 30 ديسمبر الماضي في دورية نيو إينجلاند جورنال، فعالية قدرت بنسبة 94.1٪، فمن بين أكثر من 30 ألف مشارك تم اختيارهم عشوائيا لتلقي اللقاح أو دواء وهمي، طور 11 فقط من المشاركين في مجموعة اللقاح أعراض المرض، مقارنة بـ185 مشاركا ممن تلقوا العلاج الوهمي، مما يدل على فعالية بنسبة 94.1 في المائة.وتقترب هذه النسبة من تلك التي حققها فايزربيونتك، حيث حقق 95٪، الذي يتصدر سباق اللقاحات، بعد أن حصل على ترخيص أممي من منظمة الصحة العالمية.كما أجازت تلك المنظمة، أول من أمس، الاستخدام الطارئ له.وتم نشر النتائج للقاح موديرنا ليمهد للحصول على الترخيص الأممي، الذي يسعى له أيضا اللقاح البريطانى.ويمنح الترخيص الأممي للقاحات فرصة التوزيع من خلال مبادرة إتاحة لقاحات كوفيد - 19 على الصعيد العالمي كوفاكس كما يعني حصول اللقاح على شهادة اعتماد دولية بمأمونيته وفعاليته.وتراهن فايزر - بيونتك، ومن بعدها موديرنا، وهما يستخدمان التقنية ذاتها في التصنيع على تحقيق نسبة أعلى من الفعالية، حيث قدرت فعالية لقاح فايزر بـ95 في المائة، واقترب لقاح موديرنا من هذه النسبة 94.1 في المائة، وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.وبينما تم الاعتماد الرسمي لفعالية لقاح أكسفورد على أنها 70 في المائة من جرعتين كاملتين، يجري حاليا استكمال التجارب السريرية، لإثبات نتيجة ظهرت على عدد قليل خلال المرحلة الثالثة من التجارب، وهي أن جرعة ونصف الجرعة من اللقاح تمنح فعالية تفوق الجرعتين.فيما أكد الفريق البحثي الخاص بأكسفورد أن الفعالية ليست كل شيء في تقييم اللقاحات.يذكر أنه يتم تقييم اللقاحات وفق عده عناصر، هي نسبة الفعالية وسهولة التصنيع والسعر وسهولة التخزين.وتتيح تقنية مرسال الحمض النووي الريبي التي يستخدمها لقاحا فايزر - بيونتك وموديرنا سهولة التصنيع، بدرجة ربما تفوق قليلا تقنية الناقلات الفيروسية التي يستخدمها لقاح أكسفورد، ولكن الأخيرة تتميز بأنها تقنية مجربة قبل ذلك، على عكس الأولى التي تستخدم للمرة الأولى.وصرحت شركة أسترازينكا أن سعر الجرعة الواحدة من لقاح أكسفورد ستتراوح بين 3 و4 دولارات، بينما يصل ثمن الجرعة من لقاح فايزر إلى 25 دولارا وموديرنا 35 دولارا، وفقا لما ذكرته الشركتان.