في عيد ميلادها.. ما هو رجيم الليمون والبرتقال الذي تتبعه ليلى علوي

نظام السعرات:



رجيم الماء:



البرتقال والليمون:



ممارسة الرياضة:



يحل علينا اليوم 4 يناير، عيد ميلاد الفنانة ليلي علوي، التي تتميز بالبساطة، حيث إن طوال تاريخها الفني ظلت ولاتزال تحتفظ بتلك الطلة الجميلة، وخفة الظل والرقة التي خطفت الأنظار، بسبب أتباعها لنظام غذائي مما جعلها رشيقة.ونصحبكم مع الطريقة التي تتابعها ليلي علوي في أنقاص وزنها، والتي يجعلها تظهر علينا بالشكل الذي اعدتنا أن نراها به.قالت ليلى علوي في إحدى اللقاءت التلفزيونية إنها تتبع نظام يعتمد على تناول كميات محددة من السعرات الحرارية، حيث تتناول 5 وجبات على مدار اليوم، ولا تتناول وجبة العشاء.قالت إنها تتناول أكثر من 5 لتر من الماء يوميا، حيث إن للمياه فوائد كثيرة لمساعدتك على إنقاص الوزن.قالت إنها تتبع وصفه خاصة بها لأنقاص وزنها تعتمد على الليمون والبرتقال، من خلال، لتر مياه دافئ ووضع فيه قطع الليمون والبرتقال، هذا المشروب يساعد على فقدان الوزن والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.وأوضحت أنها اتبعت الأنظمة الكيميائية بشكل كبير، إذ أنها ساعدتها على فقدان كثير من الوزن في وقت قصير للغاية.وأوضحت التزامها أيضا بممارسة الرياضة، وهو ما ساعد كثيرا في تنظيم استجابة الجسم لحرق الدهون.