الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 7 مواطنين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من مدينة الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم العروب شمالا مواطنا آخر.ومن بلدة صوريف شمال غرب الخليل، اعتقلت تلك القوات شابين آخرين.وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.