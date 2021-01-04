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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 4-1-2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:36 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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استقر سعر الريال السعودي، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 4-1-2021، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري.

ويقدم لكم موقع « الدستور »، في تقريره اليوم متوسط سعر العملة السعودية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر وبنك بلوم مصر، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 4-1-2021
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مستوي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة وحققت مستويات سعر العملة السعودية استقرارًا نسبيًا في البنك الأهلي عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وحقق سعر العملة السعودية في بنك مصر مقابل الجنيه عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما عرض المصرف العربي الدول سعر الريال السعودي للأفراد والشركات عند مستويات 4.18 و4.20 جنيه للشراء وللبيع بينما بينت مؤشرات التداول اللحظية سعرالريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي السعودي في البنك التجاري الدولي cib سعر 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بينما عرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما واصلت مستويات سلة أسعار العملة السعودية فى بنك عوده استقرارها أمام نظريها العملة المصرية عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وسجلت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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