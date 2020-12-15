سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 15-12-2020
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:56 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير تفاصيل أسعار الذهب في مصر بالجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 15-12-2020، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.
على المستوى المحلي، تشهد أسعار انخفاض في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، حيث بلغ سعر جرام الجنيه الذهب سجل 803 جنيهًا لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية.
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.
ورصدت "الدستور" أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:
- سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 687 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 803 جنيهات.
- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 918 جنيهًا.
على المستوى العالمي، قال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، "حماس لقاح كوفيد-19 من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب.
وأضاف: "لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأمريكي".
وكشف مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبا أكثر مما اشترت، لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر، وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل اغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار.
يشار إلى أن أسعار الذهب تشهد منذ بداية نوفمبر الجاري حالة من التذبذب الواضح عالميا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.
على المستوى المحلي، تشهد أسعار انخفاض في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، حيث بلغ سعر جرام الجنيه الذهب سجل 803 جنيهًا لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية.
سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15-12-2020
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.
ورصدت "الدستور" أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:
- سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 687 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 803 جنيهات.
- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 918 جنيهًا.
على المستوى العالمي، قال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، "حماس لقاح كوفيد-19 من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب.
وأضاف: "لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأمريكي".
وكشف مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبا أكثر مما اشترت، لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر، وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل اغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار.
يشار إلى أن أسعار الذهب تشهد منذ بداية نوفمبر الجاري حالة من التذبذب الواضح عالميا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.