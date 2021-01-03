«التنظيم والإدارة» يوضح ضوابط نقل الموظفين من جهة لأخرى

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن هناك ضوابط صارمة للموافقة على إتمام طلبات نقل الموظفين بين الجهات الحكومية بعضها البعض، وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.وأوضح الجهاز، وفقًا لـ إنفوجراف نشر عبر موقعه الرسمي، أنه عند نقل أحد شاغلي وظائف المجموعة النوعية للخدمة المعاونة للمجموعة النوعية للوظائف الحرفية يشترط صلاحيته لشغلها بناءً على شهادة صادرة من أحد مراكز التدريب المعتمدة.وأضاف أن شروط النقل فيما بين المجموعات النوعية مع الاحتفاظ الأقدمية تشمل أن يكون الموظف مستوفيًا شروط شغل الوظيفة المنقول إليها طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، وموافقة لجنة الموارد البشرية معتمدة من السلطة المختصة، وأن يكون النقل وفقًا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض في الموارد البشرية بعد دراسة الجهاز.