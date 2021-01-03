تطعيم الفئات المدرجة بالمرحلة الأولى للحصول على لقاح كورونا بالكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، استقبال مركز الكويت لتطعيم فيروس كورونا "كوفيد-19"، الفئات ذات الأولوية المدرجة في المرحلة الأولى من الكوادر الطبية وفئة كبار السن والعاملين في الصفوف الأولى، بجانب فئات أخرى تشمل أصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الأعمار.وأوضحت الصحة الكويتية أن التطعيم لهذه الفئات يأتي وفق أولوية التسجيل المسبق في الموقع الالكتروني المخصص لحملة التطعيم وبنسب متفاوتة، لإعطاء الفرصة لمختلف شرائح وفئات المجتمع وفق وكالة الأنباء الكويتية.وشددت الكويت على حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات في حال الإصابة بفيروس كورونا، داعية الجميع للمبادرة في التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتطعيم كورونا.