البنك المركزي التركي الأعلى شراء للذهب عالميا في 2020

تصدر البنك المركزي التركي قائمة البنوك المركزية الأعلى شراء للذهب في العالم خلال عام 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي.وزاد البنك احتياطياته من الذهب عن طريق عمليات الشراء مباشرة، بمقدار 451.4 أطنان خلال الفترة من مايو 2017 حتى أكتوبر 2020.وتحتل تركيا المركز 12 عالميا في قائمة أكبر البنوك المركزية حيازة للذهب، بحجم احتياطات تقدر 567.9 أطنان تعادل 44.8% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي، وسجلت حيازة الذهب للبنك المركزي التركي 413 طنا في نهاية عام 2019.ووصلت حيازة البنك المركزي التركي لأعلى مستوياتها في أغسطس الماضي بمقدار 606.6 أطنان، شكلت حينها 48.6% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية.