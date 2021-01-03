خطوات الاستعلام والبحث عن مخالفات المرور

كما يمكن استخدام موقع النيابة العامة لتقديم نفس الخدمات.



كما شهدت إدارات المرور في وزارة الداخلية طفرة تكنولوجية هائلة حيث تم إنشاء عدد من المباني على أحدث طراز الهدف منها خدمة المواطنين، فضلا عن الطفرات الحديثة داخل وزارة العدل والنيابة العامة.



يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية تيسيرا على المواطنين من خلال استخدام التقنيات الحديثة.