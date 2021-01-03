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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

خطوات الاستعلام والبحث عن مخالفات المرور

الأحد 03/يناير/2021 - 05:38 م
مخالفات المرور
مخالفات المرور
عمرو المزيدي
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أصبحت عملية خطوات الاستعلام والبحث عن مخالفات المرور أحد أسهل الأمور خلال الفترة الحديثة من خلال التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العدل للقضاء على طوابير الانتظار.

وبالنسبة خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع خدمات نيابات المرور أمر بسيط وسهل أمام الجميع يمكن أن يتم الحصول عليه في دقائق محدودة بدلا من الوقوف في طوابير.

وقد تمكنت الدولة من إنشائها عبر بوابة الحكومة، تسهيلا على المواطنين.

خطوات الاستعلام والبحث عن مخالفات المرور

ويمكن المواطنون استخدام تلك الخدمة على الرابط التالي

www.egypt.gov.eg
حيث يتم الدخول لخـدمـات نيـــابات الـمـــرور عبر بوابة الحكومة الالكترونية ثم قائمة الخدمات المتاحة، واختيار خدمة مخالفات رخص المركبات، أو خدمة مخالفات رخص القيادة، أو خدمة متابعة الطلبات.

ويمكنك إستخدام كارت "ميزة" للحصول على خدمات المرور، كما يمكن استخدام موقع النيابة العامة لتقديم نفس الخدمات.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية تيسيرا على المواطنين من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

كما شهدت إدارات المرور في وزارة الداخلية طفرة تكنولوجية هائلة حيث تم إنشاء عدد من المباني على أحدث طراز الهدف منها خدمة المواطنين، فضلا عن الطفرات الحديثة داخل وزارة العدل والنيابة العامة.

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