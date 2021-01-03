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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

7 فبراير.. الحكم فى دعوى حل مجلس إدارة مركز شباب تلا

الأحد 03/يناير/2021 - 03:16 م
محكمة
محكمة
عماد سليمان
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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد حجز ثلاث دعاوى قضائية ضد كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم بصفته، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفته ورئيس الجهة الإدارية المركزية بوزارة الشباب بصفته ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بصفته، للمطالبة بوقف قرار حل مجلس الإدارة للحكم بجلسة 7 فبراير المقبل.

وتضمنت الدعوى الأولى التى قيد تحت رقم 50631 لسنة 74 ق أمام محكمة مجلس الدولة بالقاهرة وتضمنت طلبات مستعجلة لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم "80" لسنة 2020 الصادر من وزير الشباب والرياضة. 

1- فيما تضمنته المادة الأولى منه بإخضاع الطاعن لأحكام لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب غير أعضاء الجمعية العمومية.

2- وكذلك وقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم "80" لسنة2020 الصادر من وزير الشباب والرياضة:-
فيما تضمنته المادة الثالثة من ذات القرار، حذف عبارة (مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة "3" من القانون الواردة بنصوص المواد أرقام "51، 52،54 باللائحة".

أما الدعوى الثانية قيدت تحت رقم 52018 لسنة 74 ق وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه والصادر من المطعون ضدهما الأول والثالث بامتناعهما عن إلزام المطعون ضدهما الخامس والسادس بمنح الطاعن العشرون نقطة المنصوص عليهم بنص المادة رقم "9" من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم. مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية أهمها إدارج اسم الطاعن "مركز شباب تلا" بكشوف الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

والدعوى الثالثة قيدت تحت رقم 52023 لسنة 74 ق، وطالبت بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من المطعون ضده الأول "وزير الشباب الرياضة" في مواجهة باقي المطعون ضدهم والمتضمن "حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، تعيين مجلس إدارة لمركز شباب تلا بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية".

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